Orp-Jauche : la fête des Simples mettra les plantes médicinales à l’honneur, à Jandrain, le jeudi de l’Ascension

Une journée avec une thématique bien précise. "Le nom de la fête des Simples et Cie fait référence aux plantes médicinales, appelées jadis les simples, explique Marie-Christine Linard, membre du comité. Nous avons voulu créer un événement inédit, dans le but de promouvoir, de manière large, les plantes médicinales et leur usage."

Les Jandrinois ont déjà reçu une invitation à participer à une commande groupée de ces fameuses plantes, l’objectif étant de fleurir leurs devantures. "Nous pouvons aussi compter sur la collaboration de la Commune d’Orp-Jauche, qui nous soutient dans cette initiative, ajoute Martine Vuye, également membre du comité d’organisation. Prochainement, les services communaux se chargeront de placer une quarantaine de bacs à fleurs, un peu partout dans Jandrain. Notre ambition est de les faire fleurir pour le 18 mai, avec des plants issus de pépiniéristes locaux, dont la philosophie est de produire à petite échelle et de manière écologique."

Ce nouveau rendez-vous se veut donc durable et convivial. "La fête des Simples et Cie vise aussi à mettre en avant tous les métiers en lien, plus ou moins étroit, avec le monde végétal, l’environnement et l’alimentation durable, poursuit Monika Michalik. Le cœur du village sera rendu piétonnier pour l’occasion et accueillera des producteurs et transformateurs de plantes, des artisans, acteurs locaux divers et variés. Le programme des réjouissances prévoit également des balades, animations familiales, stands de dégustation, ainsi qu’un bal folk gratuit et ouvert à tous."

De nombreux exposants ont déjà répondu favorablement à l’invitation des organisateurs, "il reste cependant encore quelques places" pour des acteurs qui s’inscrivent dans cette philosophie.

www.fetedessimples.be