Projet rue Henri Grenier: permis refusé

Une victoire importante pour l’élu qui a toujours répété qu’il n’était pas envisageable de construire sur un terrain en zone inondable. "C’est absurde de devoir se battre pour faire comprendre qu’il y a de l’eau à cet endroit. Après des années comme bourgmestre, je suis conscient qu’il y a de l’eau. Tout le monde le sait. Mais la Région wallonne affirmait que je me trompais. Tous les riverains étaient d’accord avec moi. C’est un soulagement."

Les riverains se sont en effet déjà retrouvé les pieds, voire la taille, dans l’eau, suite aux fortes précipitations. Pas question d’augmenter le phénomène pour les riverains et de voir de nouveaux habitants connaître pareille mésaventure.

Le promoteur avait l’intention d’installer cinq maisons et un immeuble de six appartements. Ce ne sera finalement pas le cas, suite à la décision tombée début février. "Il n’y a aucun recours possible, c’est la fin de la procédure. La seule possibilité, et je lui propose de la retenir, c’est de venir discuter avec l’administration communale et les riverains, pour introduire un nouveau projet."

Ce dossier potentiel devra respecter deux conditions. "On peut construire sur cette parcelle, mais pas en zone inondable et sans enfreindre les règles du schéma de développement communal au niveau de la densité."

« Le promoteur peut revenir vers nous »

Hugues Ghenne précise: "Si tu vis au niveau de la route, tu as un jardin derrière ta maison et un champ au bout. Mais on ne construit pas derrière un jardin, à l’arrière de la propriété. Cette option, on ne l’accepte pas. Lui, il voulait construire un immeuble à appartements avec des habitants qui se seraient retrouvés dans l’eau. Le droit de propriété est fondamental. C’est normal qu’il veuille valoriser son terrain. On peut discuter ensemble d’un projet cohérent."

Les habitations pourraient donc se retrouver à proximité de la voirie, comme les autres logements de la rue Henri Grenier.

"S’il est intéressé, il peut revenir vers nous. Il aura une possibilité de construire. Le problème rencontré lors de son projet initial, c’est qu’il a voulu passer en force. Et tant pis pour ceux qui achètent ensuite. En tant que bourgmestre, je ne suis pas d’accord !"

Pour les voisins, c’est également une bonne nouvelle. Ils redoutaient des risques accrus d’inondations si le projet initial était retenu.