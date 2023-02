Orp-Jauche : la mobilité à Noduwez revue et corrigée

Des amendements ont donc été votés ce mardi, lors du conseil communal, à l’unanimité. Ils doivent augmenter la sécurité et réduire le transit à certains endroits.

"Des dispositifs seront installés rue du Gollard, rue Landeut, rue de l’Étoile, rue Boulanger et aux abords de l’école." Ceci permettra de soulager les habitants des rues Smeers, Ramoiseau et d’Orp, qui ont vu la circulation nettement augmenter lors de la mise en sens unique de plusieurs voiries (Boulanger, Landeut et de l’Étoile), au mois de septembre. "La rue Landeut sera donc remise à double sens. Un stop sera installé au carrefour entre la rue Landeut et la rue Boulanger. Cela permettra de sécuriser ce secteur. La rue Boulanger restera à sens unique et sera placée en zone 30. Quant à la rue de l’Étoile, elle redeviendra à double sens."

Pas plus de 30 km/h pour les poids lourds

Pour les poids lourds, la vitesse sera limitée à 30 km/h dans les rues Smeers, Ramoiseau, Landeut et Gollard. "La circulation dans les remembrements devra être contrôlée drastiquement. Des dispositifs verront le jour pour bloquer la circulation de véhicules non agricoles… sauf ceux des services de secours, bien entendu."

L’objectif, c’est de réduire le trafic de transit dans les petites rues de Noduwez. "Par contre, les riverains pourront plus facilement rentrer chez eux par différentes entrées du village. Ce qui n’était plus possible lors de l’instauration des sens uniques."

Ce mode opératoire sera répété dans les autres villages

Ce mode opératoire – phase test, prise en compte de l’avis des riverains, adaptations – sera répété dans les autres villages. Une manière d’inclure la population dans la réflexion et d’avoir une mobilité qui réponde aux attentes.

Pacte (opposition) salue la participation citoyenne dans ce dossier, "une participation intelligente, respectueuse, constructive et importante pour faire bouger les choses. On est arrivés à un compromis raisonnable, mais il reste un travail à effectuer sur le type de ralentisseurs à mettre en place. Nous espérons que le collège sera à l’écoute des villageois."

Pacte a aussi souligné le nombre élevé de camions qui passent par Noduwez, un village qui n’a pas de route de contournement. Nathalie Xhonneux, cheffe de file, et ses collègues ont dit apprécier le fait d’avoir eu accès aux courriers envoyés par les riverains, dans lesquels les remarques étaient formulées. Un hic tout de même: "Les habitants n’ont pas été prévenus qu’il s’agissait d’une phase de test et on leur a imposé ces modifications, dans un premier temps. Ce qui a soulevé des questionnements légitimes".