Rallye de Hannut: pas de moratoire à Orp-Jauche

Initialement, deux spéciales étaient prévues sur le territoire d’Orp-Jauche. Et pour son bourgmestre, Hughes Ghenne, il n’y a pas de raison de suspendre la compétition dans sa commune: "Je trouve dommage de l’annuler, dit-il. En termes de sécurité, il est possible d’organiser un rallye en s’éloignant des maisons, en faisant par exemple passer les voitures par des circuits, sans danger. Sinon, plus aucune activité ne se déroule. Quand on voit le nombre d’infarctus dans le cyclisme ou dans d’autres sports…"

Si ça ne tenait qu’à lui, les deux spéciales auraient lieu à Orp-Jauche. "Nous n’avons jamais eu de décès ou de gros accident en plus de vingt ans. Cela a toujours été canalisé en dehors des villages, avec des mesures appropriées. Je comprends l’émoi de la population, mais c’est mon avis…"

C’est bien dans les chemins de terre et de remembrement qu’il propose aux amateurs de vitesse de se départager. "Et là, seuls les conducteurs prennent un risque pour leur santé."

Pas question non plus d’interdire l’événement pour des raisons philosophiques ou environnementales: "Ce n’est pas plus polluant que les gens qui viennent vivre à la campagne et qui prennent leur voiture quotidiennement pour aller travailler à Bruxelles. Et quand les parents font une centaine de kilomètres pour voir leur enfant jouer au football ? C’est de l’hypocrisie. 40 voitures qui participent à la course, ce n’est pas un dixième de ce qui transite par Orp-Jauche en un jour", assène-t-il.

Les agriculteurs se plaignent apparemment également de l’impact du rallye. Avec des voiries qui ne sont pas accessibles. "Mais pour le motocross, c’est aussi le cas, ou les courses cyclistes. On ne les fait plus passer par les routes régionales, pour éviter les nuisances, mais il n’y a jamais eu autant de courses cyclistes chez nous."

Bref, pas question de moratoire à Orp-Jauche. "Soit on organise le rallye car on est sûr que les mesures de sécurité sont suffisantes, soit on ne le fait pas. C’est normal de refuser une activité si on estime qu’elle est dangereuse. Nous avons systématiquement des réunions avec l’organisateur et je lui dis ce que je ne veux pas qu’on fasse. Idem pour les courses cyclistes. Pour Hannut, c’est un peu différent car la course passe dans les villages. Mais chez nous…"