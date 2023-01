Des distributeurs automatiques de produits locaux partent à la conquête du BW au départ d’Orp

Dans le distributeur, on trouve des produits de bouche. "Des plats préparés par les deux boucheries de la commune, la Corbeille et Calbert. Il y a aussi des biscuits, des gaufres, du chocolat, des jus, sodas, infusions. On a aussi ajouté des bières et du vin. On essaie de tourner pas mal et d’apporter de la diversité."

Une part des bénéfices pour la commune

En plus d’être comestibles, les produits ont un autre point en commun: leur origine. "Nous avons remporté un appel à projets avec la commune. On ne vend que des produits belges, dont au moins 30% sont issus de la commune ou des environs. Une partie des bénéfices est reversée à la commune, qui investit cet argent dans des projets écologiques ou sociaux tous les cinq ans."

Ce projet, c’est une aubaine pour les artisans. "Ils nous vendent leurs produits, comme ils le font dans un magasin et nous les revendons." En plus, ils profitent de cette visibilité, en dehors de leur boutique. "Au début, on a dû réaliser un travail de fourmi pour trouver tous ces producteurs, concède Romain Fourrey. Depuis quelques mois, grâce à notre site internet Bim Bam Belge, ils sont intéressés par notre formule et ce sont eux qui nous contactent directement. Ce qui nous facilite la tâche."

Les consommateurs peuvent également se procurer tous ces produits en ligne, sur le site internet de la société. Quelque 80 producteurs ont déjà adhéré au projet.

"On avait déjà effectué une phase de test, à Glimes, avec un distributeur plus petit, pendant deux mois, en août 2020. On a vendu cette machine pour se procurer un distributeur plus grand et lancer définitivement notre projet en 2022."

Multiplier les distributeurs en BW

Aujourd’hui, ils sont quatre à travailler chez Bim Bam Belge. Les trois employés habitent la commune d’Orp-Jauche tandis que la responsable de la communication est une indépendante.

"Depuis le mois de septembre, nous avons un deuxième distributeur, installé à Crisnée, en province de Liège."

La jeune société aimerait s’implanter encore davantage en Brabant wallon. "Ce sera notre objectif, cette année. On va proposer un catalogue qui pourra être distribué dans les communes, afin de dupliquer le projet. L’idée, ce serait d’avoir un distributeur dans les endroits où les produits locaux ne sont pas toujours accessibles et bien représentés."