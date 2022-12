La dette d’Orp-Jauche est-elle inquiétante ?

Ce qui a fait réagir le groupe Pacte (opposition), c’est la méthode. "D’année en année, le recours à l’emprunt est toujours trop important", a souligné Nathalie Xhonneux, cheffe de file, au conseil communal. Et de citer des chiffres. Sur les 4,3 millions, 64 % proviendront d’emprunts (moyenne régionale: 55 %), 23 % de subsides (moyenne régionale: 35 %) et 13 % du fonds de réserve (moyenne régionale: 10 %). Et sur les 2,7 millions empruntés, près de 500 000 € sont des emprunts "hors balise", soit au-dessus du montant maximum par habitant fixé par la Région.

"Cette balise ne devrait être ni dépassée, ni même utilisée à son maximum. Nous n’en avons plus les moyens. Or, la majorité semble ne pas garder nos finances sous contrôles." Pacte ajoute que le ratio d’endettement, soit le volume de la dette par rapport aux recettes ordinaires, est de 166 %, alors que la Région fixe à 120 % le plafond à ne pas dépasser. "En 2023, pour 13 millions de recettes ordinaires globales nettes, nous avons un encours des emprunts de plus de 21 millions."

Pacte en conclut qu’Orp-Jauche est l’une des Communes les plus endettées de Wallonie. "Seules 9 communes dépassent la barre des 300 € par habitant."

Pour le bourgmestre, Hugues Ghenne (UP), cette analyse ne tient pas la route: "Il s’agit d’un budget, tout ne sera pas réalisé. C’est une ligne de conduite, mais les projets se font souvent selon l’obtention ou non de subsides. Pour le plan Pimaci, par exemple, on nous demande d’inscrire 150 % des réalisations, alors qu’on n’arrive même pas à 100 %. La population veut qu’on répare les routes, qu’on remette en état les écoles, qu’on crée des bassins d’orage. Il faut investir pour cela. On ne va pas attendre 20 ans pour construire un bassin d’orage alors qu’il y a des inondations. Idem pour les voiries. Si on devait attendre les subsides, il faudrait 300 ans pour réparer les routes".

Le bourgmestre accuse l’opposition d’hypocrisie, "car elle vote les projets positifs pour être bien vue, mais votre contre le budget. Il n’y a aucune folie ou projet faramineux à Orp-Jauche. On n’a pas créé de centre culturel. Par contre, on a six écoles. Si vous voulez faire des économies, que souhaitez-vous supprimer ?"