Il manque 70 000 € pour arriver à l’Eskilibre

ESKilibre approche du but. Après avoir contourné plusieurs obstacles de taille, les responsables viennent d’enchaîner plusieurs petits succès. "Nous avions demandé un prêt à plusieurs banques, rappelle Valérie Kienen. Elles répondaient à chaque fois que notre projet était bon, mais qu’ils ne prêtaient pas aux associations et ASBL sportives. On s’est donc tourné vers le privé et nous avons trouvé quelqu’un qui a avancé des fonds. C’est un prêt" coup de pouce ", en partie garanti par la Sowalfin (ndlr, Société wallonne de financement)."