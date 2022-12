Vingt artistes pour fêter Noël chez Violeta

Vingt artisans

Parmi les vingt artisans ou artistes qui exposent, on retrouvera donc des créateurs du cru: Françoise Laporte (cyanotype et urnes), Martin Bertouille (dessins, peintures et techniques mixtes), Anne-Sophie Brassine (peinture), Muriel Lefebvre (chapeaux), Dimitri Piot (dessin digitalisé), Caroline Mabille (céramiques et peinture), Charles Marko (gravures) ou encore Martine Meuleman (laine, textile).

Françoise Laporte, qui est domiciliée à Orp-Jauche, avait bénéficié le 23 septembre dernier, lors de l’inauguration de l’hôtel des Libertés, à Jodoigne, d’une installation d’urnes très remarquées. "Violeta, explique Françoise, a retenu six urnes, mais surtout une quinzaine cyanotypes. Ce que c’est ? On obtient un cyanotype par une technique de révélation au soleil et on y ajoute de la peinture. Le procédé est très ancien puisqu’il date du milieu du XIXe siècle."

Violeta Deltell: "Je me réjouis aussi, pour ce marché d’art de Noël, de la collaboration d’artistes étrangers mondialement connus, comme Duvan ou Jorge Zapata, mais ce serait mal placé de ne pas citer Anuschka Bayens, Anne-Sophie Brassine, Roger Dewint, Josse Goffin, Joaquim Hernandez, Véronique Poppe, Cristina Rodrigues, Christian Rolet, Chantal Sallustin, Sebalo et Isabelle Van Oost."

Marché d’art de Noël, à l’espace Le Neuf, Rue Brehen 9, à 1350 Marilles (Orp-Jauche), le vendredi 16 décembre, de 17 à 21 h, le samedi 17 décembre, de 11 à 18 h, le dimanche 18 décembre, de 11 à 18 h, le jeudi 22 décembre, de 17 à 21 h, le vendredi 23 décembre de 17 à 21 h. Infos: 0473.600.595.