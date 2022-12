Orp-Jauche : Pilou to You, la lingerie à l’écoute des femmes

Même si ce n’est plus du sur-mesure, comme elle le fait avec Devine Lingerie, la jeune femme de 30 ans entend s’adapter aux demandes de ses clientes. "L’idée, c’est de construire cette marque petit à petit, en restant à l’écoute. Pour l’instant, j’ai produit du S, M, L et XL, mais je m’adapterai aux tailles demandées."

On trouve donc déjà une nuisette, un kimono, un peignoir, deux shorts et deux caracos, dans la collection Caprice. "Le but, c’est de trouver l’identité de chaque femme. Que chacune se sente telle qu’elle est. Pas forcément de la dentelle et du rose. Nous sommes toutes féminines à notre manière. Pour être sexy, il ne faut pas être en porte-jarretelles ou saucissonnées. On peut être très belle dans quelque chose de confortable et d’ultra féminin. Pour moi, dès qu’on se sent bien, on dégage quelque chose de sensuel."

D’autres capsules verront le jour, au fur et à mesure. La styliste ne peut pas se permettre de stocker sa production dans son atelier où elle reçoit ses clientes. "Il y aura un style plus rock, bohème ou chic. Le tout est de voir quel style a le plus de succès et de les lancer petit à petit. Je ne peux pas me permettre de lancer la production pour les huit styles d’un coup."

À ce jour, Elsa Pinchart a confectionné 164 pièces estampillées Pilou to You. "La production est en effet limitée, ce sont presque des pièces uniques en fait. L’idée, c’est que ce n’est pas distribué en magasin, mais par des personnes que je forme pour bien accompagner les clientes. Elles délivreront des conseils bienveillants et seront à l’écoute. Ce seront mes yeux et mes oreilles, car elles auront tous les retours. Ce qui me permettra d’adapter mon travail à la demande."

Elsa Pinchart reçoit aussi chez elle et a déjà une conseillère sur Limelette. "Je cherche encore deux petites perles pour rejoindre mon équipe de coach en lingerie."

Il est également possible de se procurer ses créations en ligne, via le site piloutoyou.be. "En ligne aussi on peut recevoir des conseils. Il y a des questions sur le type de morphologie, afin d’être renvoyée vers la bonne pièce. Je voulais absolument que cette option soit disponible sur le site, pour ne pas que les clientes se sentent abandonnées." Preuve qu’il ne s’agit pas d’une marque quelconque, mais bien d’un concept, qui tourne autour du bien-être, physique et mental.

Avec Pilou to You, la styliste a transformé la déception qu’elle a connue en 2018: "J’avais été contactée par un investisseur de Milan, qui était intéressé par ce projet. Puis il a changé d’orientation et n’a pas retenu mon dossier. J’étais hyper déçue, mais j’ai quand même voulu le réaliser".

piloutoyou.be