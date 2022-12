Orp-Jauche: quatre bornes de recharge électrique en vue, et des taxes inchangées

À l’instar des autres Communes wallonnes, Orp-Jauche bénéficie de plan "Get up Wallonia !". En échange d’une concession du domaine public, c’est la Région wallonne, via l’intercommunale inBW, qui installera ces quatre bornes. "Cette opération ne coûtera rien à la Commune il faut juste rendre disponibles des endroits sécurisés", a précisé Alain Ovart.

À terme, des bornes dans tous les villages

Cependant, l’échevin aimerait aller plus loin encore. "Je réfléchis, dans le cadre d’un autre projet, à la possibilité d’installer une borne de recharge dans chaque village. Ce serait un plus, car tout le monde n’a pas la possibilité d’installer une borne devant son habitation: certaines voiries ne sont pas adaptées ; je pense aussi aux personnes qui vivent en appartement…" Mais il s’agira donc bien d’un autre dossier, qui devra être géré par la Commune et non plus l’inBW, mais financé toujours par la Région wallonne.

Taxes inchangées

Par ailleurs, le conseil communal a voté mardi soir les taxes 2023. Celles-ci sont inchangées par rapport aux années précédentes ; la dernière hausse remonte à 2020. L’impôt sur les personnes reste donc à 8 % et le précompte immobilier à 2 600 centimes additionnels. La majorité devra être attentive à la gestion des quatorzièmes. Un élément technique qui ne concerne que l’administration et pas le portefeuille des citoyens. Les deux points n’ont pas fait l’objet de la moindre discussion et ont été votés à l’unanimité.