Orp-Jauche : une élue de la majorité remplacée par… la minorité

Situation cocasse, voire inédite au conseil communal d’Orp-Jauche. Ce mardi soir, la perte d’éligibilité de Laura Sadin a été actée. L’élue du groupe Union Politique (UP) a déménagé et ne peut donc plus siéger. Un suppléant devait donc être choisi parmi les siens, sauf que la "réserve" a déjà été épuisée. La liste UP comptait bien 19 candidats en octobre 2018. Elle a obtenu 15 élus, seuls 4 candidats restant sur la touche. De ces 4 personnes, certains ont déjà rejoint l’assemblée, suite au départ ou décès d’autres élus. Et il ne reste désormais plus personne pour remplacer Laura Sadin. Selon la loi, le siège ne peut rester libre, quelqu’un doit obligatoirement l’occuper. "Quand on a 15 élus sur 19 dans la majorité, c’est évidemment le risque, commentait Hugues Ghenne ce mardi avant le conseil. Selon le code de la démocratie locale, c’est quelqu’un de la minorité qui doit monter…"