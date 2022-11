Orp-Jauche : les loufoqueries d’Amanda et Stefano

Sur scène, deux tables et d’une feuille de papier. Dans ce décor épuré – il leur suffit de ça pour faire rire les petits –, Amanda (Kibble) et Stefano (Tumicelli) sont au meilleur de leur forme. Ils montrent, entre mouvements d’humeur et loufoqueries, qu’il est possible de s’accorder ou se désaccorder sur les choses les plus simples de la vie. Ici, les échanges saupoudrés d’humour et d’impertinence se veulent comme une initiation à l’absurde. De quoi faire passer un excellent après-midi aux petits du cycle maternel…