Orp-Jauche : le Brabant Wine Trophy est sold out

"On retrouve notre salle fétiche, se réjouit Hugues De Pra, l’un des organisateurs. Plus de 90 inscriptions, c’est un record pour nous et ça représente aussi un challenge: il faut de la place, des vins et des volontaires pour servir toutes les équipes, qui viennent d’un peu partout en Belgique, mais aussi de France."

Ce sont des vins français qui seront proposés aux spécialistes, mais pas uniquement. "On mettra aussi à l’honneur un vin belge, servi en début de compétition. Les concurrents devront comme d’habitude s’atteler à deviner le cépage principal, le millésime, l’appellation et le nom du producteur. Ce sera un chouette exercice. Le vigneron contacté était extrêmement heureux de contribuer à l’événement, dont les bénéfices seront reversés à Médecin sans frontières Belgique."

Cette affluence élevée s’accompagne également d’un réel engouement du côté des partenaires. "On se réjouit d’accueillir tout ce beau monde, d’en faire une belle fête du vin et de soutenir le monde de la viticulture belge, qui a reçu notre message et collaborera de plus en plus."

C’est en effet la spécificité de cette manche brabançonne wallonne. "On respecte les règles du championnat français, car les participants apprennent surtout à connaître les vins de l’Hexagone. Mais on va leur montrer et apprendre à apprécier des vins belges. Nous avons entre 400 et 500 vignerons chez nous, dont une trentaine de structures professionnelles, avec du volume. Si on déguste un vin, on peut en racheter, ce ne sont pas des microcuvées", précise Hugues De Pra.

Ce qui explique donc cette apparition au concours. "Nous sommes à un tournant au niveau du vin belge. On voit qu’on est en train de créer une signature belge. On travaille avec des cépages interspécifiques, plus résistants, déjà utilisés en Allemagne par exemple. Cela permet d’avoir d’autres goûts et d’amuser les papilles. Il y a de plus en plus de vignerons, la qualité augmente. Et le climat nous aide aussi. Ce millésime est extraordinaire, tant au niveau de la qualité que de la quantité."

Une entrée remarquée donc dans ce concours… déjà sold out.