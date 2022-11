Orp-Jauche : le marché de Noël fait son retour

"Ce sont nos parents qui ont organisé l’événement jusqu’en 2015 ou 2016, explique Sarah Février, 39 ans. Un nouveau comité a pris le relais jusqu’en 2019, avant l’apparition du Covid. Vu l’annulation des festivités pendant plusieurs années consécutives, ils ont décidé de jeter l’éponge. Avec une amie dont les parents faisaient également partie de l’équipe organisatrice, on s’est dit qu’on ne pouvait pas abandonner ce marché de Noël. On a donc décidé de le relancer."

Ce nouveau comité est composé de quatre personnes "et nos parents viennent nous donner un coup de main. Finalement, nous sommes une équipe de dix personnes. Moi, ça fait plus de 25 ans que je suis là, mais ce n’est pas la même chose de faire partie du comité…"

La charge de travail est forcément conséquente pour offrir aux Orp-Jauchois un moment de fête. "Au mois de septembre, on a commencé à envoyer les premières invitations et on s’est réuni une fois par mois pour évaluer notre stock de matériel, ce qu’il reste à acheter. Pour nous, c’est forcément spécial. Ça représente d’excellents souvenirs. Il y a d’ailleurs beaucoup d’artisans locaux qui nous connaissent depuis que nous sommes petits et qui nous reconnaissent."

Ce qui s’est révélé être un fameux atout au moment d’attirer tout ce beau monde. " On a recontacté ceux qui participaient aux anciennes éditions, puis on a fait de la publicité via différents canaux, pour avoir finalement une offre assez diversifiée. Notamment un producteur d’huîtres de Normandie, des décorations de Noël, une personne spécialisée dans les rhums, un tourneur sur bois qui travaillera sur place, un céramiste. L’écrivain local Albert Dupont présentera son dernier livre, dont le récit se déroule à Orp-Jauche. Plusieurs autres artisans ont aussi déjà confirmé. Il y aura enfin une petite restauration et un bar, pour les deux jours.

Notre seule crainte, c’est que ce marché de Noël, qui se tiendra le samedi 17 décembre et le dimanche 18 décembre, souffre de la concurrence de la finale de la Coupe du monde. Si la Belgique atteint la finale, il n’y aura personne… "

Le marché sera ouvert le samedi de 13h à 21h et le dimanche de 10h à 18 h. Un petit tour au hall communal pourrait s’avérer être l’échauffement parfait pour le match de la finale qui commencera le dimanche à 16 h.