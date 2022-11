Ce mardi soir, elle a donc fait marche arrière. "Car notre objectif n’est pas de faire des bénéfices", a expliqué Alain Ovart (Union politique), l’échevin compétent.

Concrètement, il y aura une baisse de 4 €, par personne, par rapport à ce qui avait été voté en 2022. De 48 € à 44 € pour un isolé, de 96 € à 88 € pour un ménage de deux personnes, de 141 € à 129 € pour un ménage de trois personnes, de 188 € à 172 € pour un ménage de quatre personnes, de 230 € à 210 € pour un ménage de cinq personnes, de 276 € à 252 € pour six personnes et plus. Le montant pour les résidences secondaires et personnes morales passe de 104 € à 96 €.

"La Commune propose également d’offrir à chaque ménage d’une ou deux personnes un rouleau de sacs-poubelle destinés aux déchets organiques. Et pour un ménage de plus de deux personnes, ce sont deux rouleaux qui seront offerts. On ne connaît pas encore les modalités, mais il s’agira probablement d’un coupon délivré au moment de l’avertissement-extrait de rôle. En s’assurant que le ménage a bien payé la taxe auparavant."

Malgré la bonne nouvelle, le groupe Pacte (opposition) a voté contre. "Nous ne sommes évidemment pas opposés à la baisse de la taxe, mais bien à la formule proposée à la population", a indiqué Nathalie Xhonneux. Il y a douze mois, les élus avaient proposé une tarification alternative.

Dans le système actuel, un citoyen paie entre 44 € et 48 €. Tarif multiplié par le nombre de personnes qui composent le ménage. "Sauf qu’un ménage de cinq personnes ne produit pas cinq fois plus de déchets qu’un isolé", a fait remarquer Arnaud Morandin. Le groupe propose un tarif dégressif, qui serait plus favorable aux grands ménages.

"Je comprends à 200 %, a réagi Alain Ovart. J’aurais tendance à dire que c’est plus logique. Mais si on prend en compte la fiscalité, on remarque que les familles nombreuses sont aidées avec les allocations familiales. Ce serait donc dur pour les isolés que l’on fasse reposer le poids de la taxe sur leurs épaules."

Deux logiques qui s’opposent et qui ne font pas l’unanimité. Même au sein de la majorité, tout le monde n’était pas d’accord sur la formule à adopter.