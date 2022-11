Orp-Jauche : la poubelle à puce dès le mois de mars 2024

C’est désormais officiel, Orp-Jauche passera à la poubelle à puce en 2024. "Depuis un an, on discute avec les bourgmestres de l’Est du Brabant wallon, a expliqué Hugues Ghenne. On fait partie du même marché que Jodoigne, Hélécine et Incourt. Ce marché devait être relancé. On a également eu des débats au sein de la majorité. Il faut savoir que si on décidait de conserver les sacs-poubelle blancs (déchets résiduels), les prix allaient exploser, car on serait sorti du marché public commun aux autres communes."