Orp-Jauche : un Charles Marko tout neuf à l’Espace 9

Charles Marko, 62 ans, se faisait discret ces dernières années. Lui qui avait ouvert le Hangar, puis le 211 rue de Piétrain, à Jodoigne, avait non seulement perdu le goût de la galerie, il a eu des pépins de santé et a notamment souffert du Covid-19 qui l’a tenu à l’écart de la société durant trois mois l’hiver dernier. "Je retrouve peu à peu mes moyens, commence-t-il, puisque j’ai récupéré 80 % de ma capacité pulmonaire. La peinture et surtout la gravure sont redevenues mes préoccupations artistiques prioritaires."