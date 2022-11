Ramillies/Orp-Jauche : de nouvelles éoliennes sur la plaine de Boneffe ?

On se souvient de la (très) longue lutte citoyenne sur le sujet avec Natagora et un comité de riverains s’opposant à ces éoliennes. Les recours au Conseil d’état, pourtant favorable à plusieurs reprises aux riverains, n’ont pas eu raison de la motivation d’Eneco qui, pour rappel, est sur le dossier depuis longtemps puisque l’avant-projet du parc de la plaine de Boneffe a été présenté aux riverains pour la première fois en 2008. Suite aux différentes études réalisées dans le cadre du dossier, le projet en tant que tel a fortement évolué à la suite de différents recours et d’études plus approfondies.

Au final, le chantier a été finalisé au mois de mai 2022 avec dès lors la mise en service des éoliennes. Pour Eneco, l’emplacement du parc éolien de la plaine de Boneffe présente plusieurs avantages, dont un potentiel venteux important, des terrains qui sont situés en hauteur, un site suffisamment loin des habitations et une situation linéaire perpendiculaire aux vents dominants dans le but de tirer un maximum de performance de la puissance éolienne.

Toujours selon Eneco, la préservation de la diversité avifaune est assurée grâce à la création d’une zone de 30 ha exclusivement dédiée au maintien de couverts nourriciers et de tournières enherbées, en partenariat avec les agriculteurs locaux, selon un cahier des charges strict validé par le Département de la nature et des forêts (Région wallonne) et le bureau d’étude CSD. Cette zone permet de retirer 30 ha à l’agriculture intensive pour justement relancer un écosystème pauvre actuellement.

De quoi donner l’envie de nouvelles éoliennes ? Contactée, la société Eneco répond: "Vu le contexte énergétique actuel, Eneco analyse les possibilités mais à ce jour il n’y a aucun projet concret sur la table".