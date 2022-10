L’éclairage public sera bien coupé à Orp-Jauche et dans sept autres communes de l’est : Lincent ne s’oppose plus à la mesure

L’extinction des luminaires entre minuit et 5h du matin a été validée dans les sept communes de l’est du Brabant wallon. La décision a toutefois provoqué quelques remous et un retard au niveau de l’exécution. "La raison principale est le manque de solidarité d’une Commune qui comme la nôtre épargne moins", a commenté Hugues Ghenne, bourgmestre d’Orp-Jauche, sur sa page Facebook. Une pique à l’encontre de Lincent, commune liégeoise connectée au même réseau que Beauvechain, Ramillies, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez, Incourt et Hélécine.