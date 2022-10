Orp-Jauche : la Zyggotroupe sur scène ce week-end à Jandrain

Huit comédiens veilleront à faire rire le public – Muriel Balate, Félicie Cuvelier, Albert Dupont, Dimitri Herix, Véronique Steels, Thérèse Streel, Martin Vanhaeren et Frédéric Vaucquier – sans oublier les spectateurs qui sont associés à la pièce.

Albert Dupont lève un coin du voile: "L’histoire est celle d’une pièce de théâtre pendant laquelle on tourne un film. Ou celle d’un film qui se tourne dans un théâtre… Il y a les deux ! Du coup, le public est à la fois figurant dans le film et spectateur du théâtre". Cette pièce de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras a reçu entre autres le prix Molière en 2017 et ses auteurs ont aussi été primés pour Thé à la menthe ou t’es citron.

"La pièce est très drôle. On rit nous-même de nos bêtises ! La mise en scène de Janick Daniels, qui travaille avec Isabelle Houben (Grand Cactus) ou encore Renaud Rutten, est comédienne à la base. Elle met en lumière le monde qui tourne autour de la caméra. On prépare celle-ci depuis le mois de juin !"

Les costumes ont été réalisés par une styliste costumière qui travaille dans le monde du cinéma. "Ils sont faits sur mesure et cadrent avec la pièce. On a vraiment une super équipe qui a fait un décor fabuleux. Il faut souligner le travail d’Eddy Vanhaeren, Eddy Saussoy, Martin Vanhaeren, Maryse Motte et Véronique Pleuger sans oublier la sono avec Fred Grenier et Éric Raeymaekers."

Entrée: 10 € ; 4 € pour les moins de 12 ans.

Vendredi, pour la première, un cortège de Halloween précédera la représentation fixée à 20 h. Mieux vaut en tout cas réserver. Comme souvent, des places restent disponibles pour la première. En revanche, la dernière représentation affiche quasiment complet.

Réservations: 0496 14 39 52.