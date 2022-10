Orp-Jauche : non, l’école de Jandrain ne disparaîtra pas

Le message a immédiatement été effacé, a signalé Thérèse d’Udekem d’Acoz (Pacte).

"Ce qui est désormais important, c’est de rassurer les gens", a enchaîné le bourgmestre, Hugues Ghenne. Certains ont compris que l’école de Jandrain allait fermer ses portes. Ce ne sera pas le cas.

L’absorption de l’école de Noduwez par l’école communale d’Orp et le transfert de l’implantation de Jandrain vers l’école de Marilles pour la rentrée 2023-2024 se fera… au niveau des directions. "Pour moi, il n’y a pas eu de polémique, a relativisé l’échevin de l’Enseignement, Alain Ovart. Nous profitons du départ à la retraite d’une directrice pour optimiser les postes de direction. Les écoles de Folx-les-Caves et Jauche fonctionnent avec une seule direction. Alors qu’il y en a trois pour les quatre autres sites. Ne pas remplacer la directrice permet de modifier la structure de nos entités. Jandrain et Marilles auront la même direction. Idem pour Noduwez et Orp."

Aucune école ne sera fermée, aucune classe ne sera supprimée. "Il n’y a pas non plus de changement au niveau des élèves ou des garderies. Rien ne change, sauf le nombre de directions", a résumé l’échevin de l’Enseignement, qui en a profité pour vanter le dynamisme des jeunes institutrices et instituteurs arrivés récemment: "C’est chouette de voir autant de motivation".

Le point a finalement été voté à l’unanimité.