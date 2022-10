"Il y a un vrai débat dans les villes et dans les villages ruraux", a introduit Olivier Maroy. Sauf que les discussions ont coupé court. "Nous voulions justement proposer ce point, nous avions préparé un dossier. Jusqu’à ce qu’on découvre l’ordre du jour. Nous sommes entièrement d’accord", a indiqué Thérèse d’Udekem d’Acoz (Pacte, minorité).

L’échevin de l’Énergie, Alain Ovart, a détaillé les avantages de la mesure: "Notre bourgmestre a participé à une réunion avec ORES et les bourgmestres des communes voisines. Pour une Commune comme la nôtre, éteindre l’éclairage public entre minuit et 5h représente une économie de 27 600 €, de novembre à mars. Il s’agit d’argent public, c’est donc une bonne chose". Et pour la planète également la mesure est bénéfique: "Elle aurait pu avoir un plus grand impact si nous n’étions pas déjà passés au LED. Mais c’est évidemment positif, ça veut dire qu’on consommait déjà moins. On a déjà diminué de 184 mégawattheures notre consommation, là on la réduit encore de 54 mégawattheures, sur cette période".

Cette décision, elle devait se prendre de concert avec les Communes voisines "car tout le réseau est interconnecté, a précisé Hugues Ghenne, bourgmestre. Il s’agit d’Incourt, Beauvechain, Orp-Jauche, Ramillies, Hélécine, Jodoigne, Perwez et même Lincent. Si on coupe une cabine, ça touche les autres aussi. La décision a donc été prise ensemble."

« Dans le noir, les voleurs ont besoin d’une lampe de poche et sont donc plus facilement repérables »

L’opposition a demandé si la mesure pouvait être prolongée après mars 2023: "D’autres bourgmestres le proposent, mais il faut une unanimité pour ce faire…", a répondu Hugues Ghenne.

Ce dernier a également évoqué le sentiment d’insécurité lié à l’obscurité. "Mais il ne s’agit bien que d’un sentiment. Car dans le noir, les voleurs ont besoin d’une lampe de poche et sont donc plus facilement repérables. Il va falloir travailler sur cet aspect avec la population. Et les automobilistes devront également adapter leur manière de conduire."