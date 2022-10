Nicolas Liégeois, le triathlète décoré comme bien d'autres lors de la remise des mérites sportifs à Orp-Jauche

Parmi eux, il y avait Nicolas Liégeois, triathlète qui fait partie du club Jodoigne Endurance Triathlon Team. "En octobre 2021, lors du triathlon de Libramont, il s’est qualifié pour les championnats d’Europe et du monde 2022 dans sa catégorie d’âge", a expliqué Alain Ovart, l’échevin des Sports à Orp-Jauche.

Ce qui justifie largement sa mise à l’honneur. "Il a aussi déjà participé aux triathlons de Gérardmer, Libramont à deux reprises, Ironlakes aux lacs de l’eau d’heure, Namur, Bilzen 111, Veurne, la Gileppe, Huy et un duathlon à Vervoz."

Il a porté bien haut les couleurs de sa commune en 2022 aussi, en terminant le championnat d’Europe de Munich, dans la catégorie 40-44 ans, à la 62e place, en 1 h 28 et 42 secondes.

La pétanque jauchoise a aussi été appelée sur la scène pour sa victoire en P1. Tout comme Maxime Ndhio, pour sa finale de coupe de Belgique de Futsal remportée en U13 ou Emma Dujardin, 8e du championnat de cross à Liège et 3e du circuit de l’amitié, Elise Hanon, 3e aux championnats de Belgique junior de tir au clays, et Jean-Louis Renard, 2e du championnat de Belgique de tir et premier de la fédération des sociétés de tir namurois, en handisport.

De nombreux jeunes issus des écoles communales ont été appelés pour leur qualification en finale provinciale de cross, ainsi que plusieurs escaladeurs du club Eskilibre.

Bloqués derrière Paul Fraikin

Alain Ovart a tenu à remettre un prix au duo Pierre Henrioulle et Jérôme Lefebvre, pilote et copilote de rallye. "Pierre est un passionné de courses automobiles. En 2018, avec un ami qui n’est autre que son copilote, ils participent pour la première fois au Rallye de Hannut. Ils remettent le couvert en 2019 et 2020 où ils finissent troisièmes et deuxièmes de leur catégorie. Avec cette petite anecdote. " Pendant la quasi-totalité du rallye, vous avez été bouchonnés à la fin de plusieurs spéciales par un célèbre présentateur d’une ancienne émission de la RTBF, qui n’est autre que Paul Fraikin. Avant le départ d’une spéciale, Fraikin s’est approché de Pierre et lui a dit qu’elle poussait fort sa voiture, qu’il le rattrapait dans toutes les parties sinueuses. Et le pilote orp-jauchois lui a répondu, en râlant, qu’il perdait justement du temps derrière lui, que ce n’était pas facile de le dépasser s’il ne se mettait pas sur le côté. Comme quoi, Pierre joue la première place de sa classe… "

Enfin, CAP Espérance a été mis à l’honneur, ainsi que trois autres membres très actifs dans le monde du sport de la commune. Jean-Paul Van Horebeek (RAFC Orp-Noduwez, cyclisme, VTT et balades cyclistes familiales), Alain Gilles (FC Jandrain-Jandenouille) et Joseph Decossaux, pour sa participation aux balades communales.