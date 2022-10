Orp-Jauche: "Max-le-fantaisiste" pousse la porte de l'art avec un nouveau CD

Dix ou douze notes suffisent. Nous voici baignant, grâce au nouveau CD de Max Vandervorst, dans une musique tantôt amusante, tantôt nostalgique, toujours en accord avec des objets abandonnés qui reprennent vie grâce à la fantaisie de l’artiste. Ce dernier aime changer d’instrument et passe volontiers des bouteilles en plastique aux gourdes métalliques, des boîtes de conserve aux fers à repasser, et des lapins Duracell à la vaisselle la plus ordinaire. Son talent excelle pour habiller les valses, les tangos ou les polkas de vagues réminiscences de l’enfance ou de souvenirs plus précis. "Je suis à la fois au service des objets anciens, avec lesquels j’ai un lien affectif, et de mes souvenirs de cinéma où passent Jacques Tati et Nino Rota, explique Max Vandervorst. M ais généralement les compositions sont personnelles, accompagnées d’instruments conventionnels. Certaines mélodies sont nées en 2020, véritables antidotes à la période de confinement."