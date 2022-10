Passation de pouvoir sur la place communale d'Orp-Jauche

Mais pourquoi un tel déploiement à Orp-Jauche ? "Parce qu’Orp-Jauche est la commune marraine du régiment. Nous entretenons de très bonnes relations avec notre unité filleule. Et pour cette remise du commandement, ils ont demandé l’autorisation pour organiser la cérémonie ici, explique Richard de Hennin, chargé de mission auprès de la commune et ancien militaire. Ils ont estimé que c’était mieux de l’organiser à Orp-Jauche, dans un cadre plus prestigieux, que dans leur caserne. Cela permet aussi d’être en contact avec la population et de nouer des contacts avec les élus."

Le bourgmestre a forcément répondu favorablement.

"C’est un honneur de les recevoir, poursuit Richard de Hennin. Ça avait déjà été le cas en 2017, mais nous n’avons pas pu le faire pendant la période Covid. Normalement, ce changement de commandement s’effectue environ tous les deux ans."

Des para-commandos de Wavre

Pour l’occasion, ce sont d’anciens para-commandos qui ont accueilli les militaires en activité, avec une haie d’honneur. Une autre touche brabançonne wallonne, vu qu’il s’agissait de l’amicale des para-commandos de Wavre.

"Nous sommes tous des anciens para-commandos et avons été invités par le colonel, en tant qu’historical squad. Ils apprécient la présence des anciens et nous, ça nous fait toujours plaisir. C’est toujours très spécial, même émouvant de participer à de tels moments" concède Daniel Prail, "Papa, Roméo, Alfa, India, Lima", comme il l’épelle encore.

Avant de partir à la retraite, ils faisaient partie des soldats d’élite. "Ne rentre pas qui veut. Après, les para-commandos d’aujourd’hui sont bien différents de ceux qu’on a connus. On sautait pour ainsi dire de l’avion comme lors de la guerre 40-45. Plusieurs ici sont allés au Congo, notamment. Les missions humani taires étaient aussi très fréquentes, pour rechercher et secourir des otages."

Un statut très respecté au sein de l’armée. Ce qui était bien perceptible auprès des militaires actuels, qui ont pour ainsi dire tous eu un regard complice envers leurs aînés.