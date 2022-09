Orp-Jauche : « La MJ mise beaucoup sur le vivre-ensemble »

Habituellement, le programme est élaboré avec les jeunes. Ici, les responsables s’en sont chargés. "On voulait proposer des choses différentes. L’objectif n’est pas d’attirer le plus de monde possible, mais plutôt de nous faire connaître encore plus. Cela fait dix ans qu’une maison des jeunes existe à Orp-Jauche, mais beaucoup ignorent encore ce que nous faisons. C’est un peu l’occasion pour toutes les MJ de marquer le coup et de donner de la visibilité au travail accompli."

Se renouveler, coller aux dernières tendances…

Même si ce n’est pas la seule, la MJ d’Orp-Jauche est particulièrement active. Notamment en ce qui concerne l’éducation permanente et toutes les missions autour de la citoyenneté. "Parfois, nous avons une mauvaise image, alors qu’on essaie d’enseigner aux jeunes les règles de base en société. On mise beaucoup sur le vivre -ensemble."

Pas de manière théorique, comme c’est déjà le cas dans un cadre plus scolaire. "On a parfois exemple lancé un atelier “danse TikTok”. Derrière cette activité ludique, il y avait une mission de sensibilisation sur les effets des réseaux sociaux ou l’hypersexualisation, poursuit Adrien Withofs. Cet été, on a eu un projet d’échange avec l’île de la Réunion, sur la précarité chez les jeunes. Il y a aussi du théâtre, pour aider les jeunes à s’exprimer. Depuis le Covid, on recommence nos missions avec un nouveau public, on essaye aussi de lutter contre la consommation de drogues, à travers différents projets."

Les animateurs doivent sans cesse se renouveler, afin de coller aux dernières tendances et modes du moment. "Les publics changent en permanence, on a toujours de nouveaux jeunes, avec de nouveaux thèmes à aborder, de nouvelles problématiques. Le Covid a occupé une place importante ces deux dernières années dans les discussions qu’on a eues. Avec les plus jeunes, ce sont désormais les problèmes liés à l’image et les réseaux sociaux qui sont au centre de nos préoccupations."