Orp-Jauche : concert gratuit des Fanfares d’Orp, ce samedi 1er octobre

Au total, une quarantaine de musiciens se produira au hall communal d’Orp-le-Grand. Des musiciens parfois très jeunes, parfois moins jeunes: "Le plus jeune, mon fils, a 15 ans et le plus âgé vient de fêter ses 72 ans", sourit Michaël Stordeur.

« Pour tout le monde »

Tous ces musiciens espèrent en tout cas attirer pas mal de monde. C’est en tout cas l’objectif.

"Le concert est donné pour tout le monde, raison pour laquelle il est gratuit. L’objectif n’est pas de gagner de l’argent, mais de faire plaisir aux gens qui nous soutiennent tout au long de l’année. C’est une tradition de leur offrir ce moment musical et on ne veut pas que le prix soit un frein. Ce concert marquera aussi l’ouverture des fêtes de la Saint-Michel !" L’événement n’avait pas pu se tenir ces deux dernières années, à cause de la crise sanitaire. Les musiciens sont donc très impatients.

Un bar sera ouvert pour l’occasion, avec la mise en vente de la Paveu, la bière créée lors des 150 ans d’existence des Fanfares d’Orp.

Ensuite, ce sont les forains qui animeront la Grand-Place, le dimanche 2 octobre.