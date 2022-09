Une digue pour protéger Orp-Jauche et Hélécine contre de nouvelles inondations

Les plus jeunes Jauchois n’ont pas besoin de questionner les anciens pour avoir le récit d’inondations dans leur village. "En 2011, plus de 1 000 des 3500 maisons que compte la commune (d’Orp-Jauche) ont été touchées par les inondations", rappelle le bourgmestre, Hugues Ghenne. Depuis, la Petite Gette a encore débordé en 2016 et 2021.