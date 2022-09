Orp-Jauche: Philippe Briade, l’humaniste, à l’espace Le Neuf

Philippe Briade est enchanté d’exposer une deuxième fois à Marilles. "Je vous avoue que je ne connaissais pas la région, et puis j’ai eu le coup de cœur pour une maison ancienne et des coteaux qui évoq uent la Gaume de mon enfance, dit-il. Quand j’ai su que Violetta Deltell avait eu le cran d’ouvrir une galerie à la campagne en invitant des artistes de renommée internationale, j’ai compris que sa démarche n’était pas banale. C’est vous dire que je suis très heureux d’exposer chez elle."

Les quelque trente œuvres de sa main qui ont été choisies sont représentatives d’un travail où le figuratif éclôt dans l’abstrait. "Ce sont des diptyques, explique Philippe Briade, acryliques et huiles, dans lesquels les visages sont souvent intégrés dans les abstractions. D’autre part, il y aura aussi des croquis au graphite, sur papier, représentant des paysages imaginaires où l’inconscient guide le trait. Cela pourrait s’appeler des improvisations calligraphiques autour de l’idée d’un paysage."

Lui qui, à l’origine, était graphiste, a décidé en 2009 de se consacrer exclusivement à son travail de plasticien.

Le visiteur découvrira aussi, à côté des créations de Philippe Briade, les photographies d’Erika Meda. "Le travail qu’elle nous présente porte sur la mémoire friable de la roche, explique Violetta Deltell. Chaque pavé devient un fragment de ce temps écoulé, comme une marque rendue visible de ce que la pierre pourrait avoir vu passer."

Sont également à découvrir les peintures de Cristina Rodrigues qui, dans l’abstraction, allie la recherche de la matière et l’équilibre des couleurs, ainsi que les sobres photographies de Pierre Vasic. Ce dernier, nous dit Violetta Deltell, illustre la tension que l’on peut retrouver au cœur de la mélancolie.

Exposition «Traces et Empreintes III Évanescences», Philippe Briade, Erika Meda, Cristina Rodrigues et Pierre Vasic, à l’espace d’art Le Neuf, rue Brehen, 9, à Marilles, du 16 septembre au 16 octobre. Vernissage le 16 septembre, de 19h à 22h. Visites le samedi et le dimanche, de 14h à 18h, ou sur rendez-vous au 0473 60 05 95.