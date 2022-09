Orp-Jauche: un test pour le plan de mobilité de Noduwez

Des chicanes ont été installées, mais elles étaient inadaptées aux rues étroites. "Il y a trois ans, j’ai fait venir la conseillère en mobilité de la Région wallonne. Elle a fait le tour de la commune et a proposé plusieurs solutions, comme la mise à sens unique de certaines voiries."

C’est ce qui a été fait dans la rue Boulanger, la rue de l’Étoile et la rue Landeut. Ce dispositif restera en place en tout cas jusqu’au 1er février 2023, durant la période de test. "L’objectif, c’est d’envoyer tout le transit qui vient de Perwez, Jodoigne, Jauchelette, Ramillies et Huppayes vers la route régionale, qui est nettement plus adaptée pour absorber ce trafic."

À la fin du test, un bilan sera dressé et les mesures seront modifiées ou adoptées définitivement. "On a reçu quelques plaintes mais aussi de multiples retours positifs. Et l’on a déjà apporté des modifications. Ces voiries ont été mises en SUL (sens unique limité), ce qui permet aux cyclistes de circuler dans les deux sens. Mais une cavalière nous a interpellés, car les chevaux n’étaient pas concernés par le SUL. Des citoyens aimeraient aussi qu’une chicane soit installée."

Les réflexions ne sont donc pas encore abouties. "J’ai voulu laisser passer un peu de temps pour voir les effets de ces mesures sur la circulation, après la rentrée, indique Didier Houart, l’échevin de la Mobilité. Pendant les vacances, le trafic n’était évidemment pas représentatif de la réalité vécue par les riverains. Ce plan de mobilité est fait pour assurer la sécurité des usagers et également des riverains. Je compte aller à la rencontre des gens pour avoir leur avis. On va prendre du recul et analyser la situation, en prenant en compte les remarques. Et s’il y a lieu de réviser ce plan, nous le ferons."