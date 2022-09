Orp-Jauche veut refaire sa place communale

La Région wallonne a évidemment reçu de nombreuses candidatures et retiendra plusieurs projets. Avec la possibilité pour les Communes sélectionnées d’obtenir une aide financière allant jusqu’à 500 000 €.

"On aimerait réorganiser la circulation sur cette place, la rendre plus conviviale, explique le bourgmestre, Hugues Ghenne. Il faudra gérer la problématique des poubelles ou encore la mobilité."

Deux arguments de taille sont avancés par le bourgmestre. D’abord, l’accessibilité. "Pour l’instant, il n’y a que des pavés disjoints et des parkings. On aimerait améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, notamment aux entrées des bâtiments communaux, avec également des emplacements pour PMR." Ensuite, la convivialité. "On voudrait avoir un bel aménagement, qui permettra d’organiser des mariages à l’extérieur. Cela dépendra évidemment des choix du ministre, mais la Commune ajoutera un montant, peut-être 200 000 € ou 300 000 €."

Un avant-projet a été élaboré par une société privée. En cas de réponse favorable du ministre, un projet plus élaboré sera réalisé, pour finalement aboutir à des travaux endéans les cinq ans.

L’opposition a voté ce point favorablement, soulignant le travail réalisé par l’administration. "On a vu l’avant-projet, ils ont prévu des bancs et des espaces verts, ce sera assez joli", a commenté Arnaud Morandin (PACTE, opposition).

"La seule question qu’on se pose: est-ce qu’il n’y avait pas un endroit plus judicieux pour lequel un dossier aurait pu être rentré? Le bourgmestre estime que cette place n’est pas très belle, mais on ne la trouve pas détestable non plus. C’est bien si on reçoit ce subside, peut-être qu’on aurait pu le demander pour une autre place…"

Le président du conseil communal, Olivier Maroy (MR), a enfin émis quelques réserves sur la forme. Ces appels à projets représentent un défi pour les Communes de petite taille, avec une administration limitée. Cela permet surtout au ministre de voir ses appels à projets être relayés abondamment dans la presse. Un bon coup de communication, selon Olivier Maroy.