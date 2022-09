Orp-Jauche: le secrétaire d’État à la Digitalisation en visite au Labo 404, chez deux jeunes asde la robotique

Lorsqu’il était à la Province, le libéral a encouragé l’apprentissage du codage et de la robotique. Un choix politique. "En Brabant wallon, nous avons été des précurseurs dans ce domaine, en équipant les écoles du wi-fi et les classes de boîtiers de robotique. Une option sciences spatiales a d’ailleurs récemment ouvert à Nivelles et Jodoigne. C’est le fruit d’une attention particulière portée à la capacité de digitaliser l’enseignement."

Ce mardi, Mathieu Michel a donc écouté attentivement les explications des deux jeunes experts en robotique. "Avec ma casquette de secrétaire d’État, je me rends compte que l’urgence est grande. Il faut stimuler le plus possible et le plus tôt possible les jeunes pour qu’ils puissent mener de tels projets. Ils m’ont fait la démonstration que les grandes histoires naissent dans les garages. C’est dingue: il y a évidemment eu Steve Jobs (Apple) ou plus près de chez nous Fabien Pinckaers (Odoo). Bastien et Benjamin se sont lancés très jeunes et ont déjà participé à de grands concours internationaux."

Et d’épingler un élément: "Ils m’ont dit que leur apprentissage ne s’est pas fait à l’école, mais en dehors. Ils ont eu des ateliers avec un professeur passionné, qui ne pouvait pas leur enseigner cette matière pendant les cours. ça me rend fou, c’est inacceptable. L’école ne prépare pas à ce genre de choses, alors que ce sont ces jeunes qui vont mener de grands projets qui créeront de l’emploi, de la prospérité".

Mathieu Michel a pu poser ses questions aux deux adolescents, Bastien Franck et Benjamin Leyen, sur la robotique et l’intelligence artificielle. Des éléments très techniques. "Grâce à ces jeunes, je peux voir comment la formation doit évoluer."