Orp-Jauche: 8 mois de prison désormais ferme pour un compagnon violent

Lors de sa comparution devant le tribunal, il n’avait pas fait preuve d’une grande remise en question, mettant en cause le comportement de la victime pour expliquer son geste. Le ministère public avait dès lors requis à son encontre une peine de huit mois d’emprisonnement, cependant assortie d’un sursis probatoire l’obligeant à suivre une formation spécialisée.

"Pourquoi de la prison, qu’est-ce que ça changera? avait-il affirmé alors qu’il se défendait sans avocat. Une formation, c’est à vous de voir si c’est utile. Je n’en ai jamais fait. Mais j’ai bien compris, c’est bon…"

Bien compris? Pas sûr. Avant les vacances, le gaillard s’est retrouvé à nouveau sur le banc des prévenus à Nivelles, parce qu’il n’a pas répondu aux convocations de l’assistant de justice et n’a jamais suivi la formation à propos de laquelle il avait pourtant donné son accord lors de sa comparution en 2020. Vu ce comportement, le ministère public demandait que son sursis probatoire soit révoqué.

«Je ne savais pas que c’était important, cette condition»

"Monsieur a été condamné en décembre 2020 pour des faits graves et il était fondamental qu’il suive une formation auprès de l’ASBL Praxis, a requis la substitute à l’audience. C’était d’ailleurs la seule condition fixée pour ce sursis, outre les conditions légales de ne pas commettre de nouvelles infractions et de répondre aux convocations. Il n’est pas allé à cette formation, il n’a répondu ni aux courriers, ni aux mails. Et lorsqu’il a été convoqué devant la commission de probation, il n’est pas venu non plus. Par ailleurs, il y a une autre affaire en cours. Le prévenu n’a pas pris la mesure de la chance qui lui avait été accordée, maintenant c’est trop tard!"

L’intéressé, qui comparaissait à nouveau sans avocat, a demandé que la justice lui accorde une toute dernière chance. "Je ne savais pas que c’était important, cette condition, a-t-il lâché. Moi, je voudrais continuer à avancer, ne pas être remis à zéro…"

Le tribunal vient de décider de révoquer le sursis: la peine de huit mois d’emprisonnement est donc désormais ferme.