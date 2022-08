Timothy Stevens l’emporte à Jauche

Une petite centaine de coureurs ont fait le déplacement à Jauche ce mardi pour la première des deux courses de la semaine organisée par le Guidon Jauchois. Un circuit remanié qui imposait aux organisateurs de faire prendre le RAVeL par les coureurs et au final, un tracé apprécié pour son revêtement. Sur le tracé, les supporters et autres amoureux de la petite reine ont apprécié le spectacle, à l’image de Jean-Pierre Trisman:"Le passage sur le RAVeL, c’est particulier. C’est assez étroit et pas évident pour s’échapper. C’est plus facile pour les équipes représentées en nombre de cadenasser la course en bloquant les tentatives".Sur le vélo, vainqueur à Jauche chez les élites et espoirs en 2017, le Perwézien Robin Haubruge confirme:"Sur la longue ligne droite du RAVeL on avait le vent de face. Mais c’est surtout la course d’équipe de certains qui empêchait de sortir. J’étais très motivé et remuant, mais à plusieurs reprises, je me suis retrouvé coincé. Et puis, quand on se retrouve devant, incompréhensiblement, les attaquants ne roulent plus… C’est un peu frustrant", indique le Perwézien qui au final, prendra la sixième place de l’épreuve, mais compte bien revenir ce jeudi pour prendre sa revanche.