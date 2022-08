Contrairement à de nombreuses autres communes, ce n’est pas le service des travaux ou le plan de cohésion sociale qui encadre les participants, mais la maison des jeunes (MJ)."C’est le cas depuis huit ou neuf ans"indique Vanessa Haté, de la MJ.

Cet été, la MJ a ainsi accompagné, pendant deux semaines, du 1erau 12 août, les sept adolescents que sont Angelina, Bastien, Kilian, Madeline, Mya, Timothée et William."L’avantage de cette opération, c’est que pour une première expérience professionnelle, ils se retrouvent avec d’autres jeunes de leur âge et sont encadrés par des animateurs, la relation est plus facile", ajoute Vanessa Haté. Mais celle-ci et son collègue sont aussi là pour leur enseigner les codes du monde du travail. "Nous sommes exigeants sur les tâches à réaliser, sur la ponctualité… Il s’agit bien de travail."

«Propreté et embellissement»

Les missions confiées aux jeunes travailleurs ont été décidées par les responsables de la maison des jeunes."Une partie vise à la propreté et à l’embellissement. Ils ont par exemple ramassé les déchets au bord des routes, nettoyé la rivière… Ils ont aussi donné un coup de propre dans les cours de récréation des écoles communales, avec parfois des travaux de peinture. Ils ont aussi travaillé à la résidence Malevé, où ils ont surtout désherbé la cour que les résidents occupent. Une après-midi de rencontre entre les jeunes et les résidents a aussi été organisée."

Cette année, la MJ avait reçu les candidatures d’une bonne quinzaine de jeunes pour l’opération Été solidaire."On avait un accord pour huit, mais un des jeunes ne s’est pas présenté à la visite médicale. Ils sont donc sept, finalement. Pour les candidatures, on demandait à chaque jeune d’envoyer une petite vidéo, assez courte, dans laquelle il ou elle se présentait, expliquait ses motivations, etc. On leur a donné quelques consignes. Réaliser de petites capsules, c’est quelque chose qu’ils aiment et font très bien, relativement facilement grâce à leur smartphone", conclut Vanessa Haté.