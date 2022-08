Ce dimanche 7 août, vers 21 h 30, Cinthia Martinache, une jeune femme âgée de 28 ans, a quitté l’ASBL Les Garances située rue du Poteau, à Jandrenouille (Orp-Jauche). Depuis, elle ne s’est plus manifestée. Cinthia est de nationalité française. Elle mesure 1 m 60, est de corpulence mince et a les cheveux châtains mi-longs. Elle porte des lunettes à monture brune. Au moment de sa disparition, elle portait un t-shirt rose orange, un pantalon à motif camouflage et des tongs. Cette personne a besoin de soins médicaux.

Toute personne qui aurait vu Cinthia Martinache ou connaîtrait l’endroit où elle se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au numéro 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis est disponible sur www.police.be.