Une collecte tous les 15 jours à Orp-Jauche? «Du 50-50»

Le problème, c’est que le coût de la gestion des déchets explose. Ce n’est pas forcément lié à leur quantité, mais plutôt aux dépenses engendrées par le tri et le traitement. L’inflation des prix de l’énergie et l’indexation des salaires du personnel vont encore accélérer le phénomène. Vu que le marché public prend bientôt fin à Orp-Jauche, il est temps de penser à l’avenir."C’est pratiquement du 50-50 dans les réponses à ma question, annonce le bourgmestre.La majorité va devoir se positionner au mois de septembre sur ce qu’on va faire. On passe aux poubelles à puce ou on collecte les déchets tous les 15 jours?"

Si la collecte devient moins régulière, les coûts vont baisser et donc la taxe payée par les citoyens également."Il faut reconnaître qu’avec la chaleur, garder ses déchets dans sa maison pendant deux semaines, ça peut provoquer des odeurs assez fortes. Est-ce que les gens peuvent garder leur sac-poubelle pendant 15 jours? Se poser la question, c’est y répondre. Et choisir son alimentation en fonction des odeurs qu’elle pourrait dégager, c’est particulier…"

Le bourgmestre favorable à la poubelle à puce

Reste encore l’option de la poubelle à puce. Avec un conteneur qui peut rester à l’extérieur. Une formule pas toujours facile en ville, mais qui pourrait convenir à une commune rurale comme Orp-Jauche."J’y suis personnellement favorable, c’est la meilleure option pour l’environnement. Olivier Maroy (partenaire de majorité) était plus ou moins d’accord, mais la majorité s’est positionnée contre et attend l’obligation européenne de trier les déchets, en 2023."

La décision dépendra aussi… des communes voisines."Perwez et Ramillies sont passés à la poubelle à puce. Jodoigne et Hélécine sont encore, comme nous, au sac-poubelle. Il faut un minimum de cohérence. S’il ne reste qu’une seule commune, les coûts vont être gigantesques. On en a donc déjà discuté avec Jodoigne et Hélécine", termine Hughes Ghenne.