Orp-Jauche: le projet d’extension de la salle d’escalade ESKIlibre a du plomb dans l’aile

Avant la deadline fixée pour la campagne de dons, il avait déjà reçu une réponse nettement plus négative encore de la part des banques."On était à la recherche de crédits. On s’est adressé aux banques et autres organismes, mais ils ont tous refusé. On nous a répondu que le dossier était très bon, le bilan financier de l’ASBL correct, qu’on pouvait faire face aux emprunts, mais qu’ils ne prêtaient pas aux ASBL et clubs sportifs. Une partie du bâtiment est déjà sous hypothèque auprès d’une banque, qui ne prête pas aux ASBL."

Finalement, heureusement que le crowdfunding n’a pas abouti, car l’ASBL aurait eu des difficultés à assumer les contreparties, alors que le projet est suspendu, dans l’attente de la partie la plus importante du financement du projet."Au final, on ne voulait pas que le crowdfunding aboutisse, on ne l’a pas poussé lors des dernières semaines."

Le couple qui gère ESKIlibre est forcément déçu par la tournure des événements."Bien sûr que c’est un gros coup dur. On devait lancer le projet au printemps 2020, mais on a fermé la salle durant le Covid. Puis on l’a relancé, avec la demande du permis de bâtir et tous les résultats étaient positifs au niveau de l’étude du sol et de la stabilité."

Deux possibilités pour avancer malgré tout

Patrick Kienen ne baisse toutefois pas les bras."Nous sommes déjà allés trop loin que pour abandonner. On a déjà payé des acomptes et réalisé plusieurs études de faisabilité. Puis près de 100 donateurs se sont manifestés, sur une période assez courte. C’est aussi un signal positif."

Deux possibilités s’offrent encore au couple."Un organisme nous a conseillé de nous tourner vers des prêteurs privés, via la Sowalfin, la Société wallonne du financement. On pourrait ouvrir un dossier."Ce qui signifierait 4 % de taux d’intérêt sur les 4 premières années fiscales et 2,5 % les années suivantes pour le prêteur. Pour l’emprunteur, ce taux varie entre 0,75 % et 1,5 %, selon ce qu’indique le site de la Sowalfin."Pour les particuliers, c’est intéressant car il existe peu d’investissements avec un tel taux. On est en train de voir autour de nous si des gens sont prêts à s’engager. Mais nous sommes un peu dans l’inconnu, car on ne connaît pas en ce moment d’investisseurs potentiels."

L’autre option, ce serait d’abandonner le statut d’ASBL et d’opter pour celui d’une société privée. Cela permettrait d’obtenir le feu vert des banques et donc un prêt."Mais nous sommes très proches des familles et élèves qui fréquentent notre salle. Le statut d’ASBL correspond davantage à notre situation. On est dans un petit village, on organise des événements comme le carnaval ou Halloween. Il y a une vraie proximité que nous voulons garder à tout prix. On a peur de perdre ce contact en passant en entreprise", conclut Patrick Kienen.