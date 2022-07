La moitié de Folk en Stock en concert à Jandrenouille ce dimanche après-midi

Trois des six membres de Folk en Stock seront en concert ce dimanche 31 juillet, à 15 h, en l’église de Jandrenouille. Un moment musical et dansant, proposé par l’Office du tourisme et le plan de cohésion sociale d’Orp-Jauche. Les trois musiciens qui seront là : Guillaume (22 ans, violon), Lola (24, violoncelle) et Céline (26, piano).