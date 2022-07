La deuxième balade de notre série d’été, que nous vous proposons avec la complicité de Nathalie Demain, auteure de l’ouvrage21 itinéraires en boucle au fil de l’histoire et du patrimoine, nous emmène dans la campagne d’Orp-le-Grand, dans la vallée de la Petite Gette.

"J’ai choisi ce parcours parce qu’il est très bucolique,explique l’auteure, de Céroux-Mousty.Dès le départ, l’église Saints-Martin-et-Adèle, faite de pierres de Gobertange, en met plein la vue au promeneur. Le parcours a ensuite la richesse d’être varié, il y a un côté intimiste à la balade et un côté historique intéressant compte tenu du patrimoine des bâtis. Il y a plein de jolies choses à voircomme le château Rose, de superbes fermes et des anciens moulins à eau. Des panneaux didactiques vous en diront plus tout au long de la balade. J’ai eu un coup de cœur pour le hameau de Petit Hallet dans la vallée du ry Henri Fontaine: une perle de beauté nichée dans un creux de verdure où un ruisseau serpente dans les prairies. Espérons que le projet de lotissement à l’étude ne vienne pas trop dénaturer ce petit coin de paradis."

Découvrez cette promenade en 6 étapes:

1.Du point de départ (D) au point 1 (1,9 km): Le château Rose

La promenade débute à l’église Saints-Martin-et-Adèle. Sur votre gauche quand la porte de l’église est dans votre dos, empruntez le chemin pavé coincé entre deux murs de brique. Après 200 mètres, on découvre la petite Gette, côté gauche. Traversez-la via la première passerelle puis virez à gauche. À la route, prenez sur la droite un chemin gravillonné (sens interdit). Passez sous le RAVeL par le tunnel et continuez dans le chemin herbeux le long de la ferme de Fontigny. Devant l’entrée de celle-ci, vous rejoignez une route que vous suivez à main droite. À hauteur de la maison portant le numéro 56, empruntez le chemin qui descend. Après la zone humide, la Jaucière, empruntez le sentier à gauche qui évolue en parallèle avec le RAVeL. plus loin, ignorez la bifurcation sur la droite qui passe sous le pont et continuez votre route en longeant la Petite Gette. Ignorez un pont dur la droite et continuez tout droit; après une dizaine de mètres, le sentier s’éloigne de l’eau et la pente se redresse vers l’enceinte de propriété sur la droite. Vous rejoignez une route que vous suivez à main droite. Après 200 mètres, restez sur la droite, vous découvrirez progressivement le château Rose sur votre gauche et arrivez à hauteur d’une charmante placette.

La château rose

2.Du point 1 au point 2 (3,4 km): Le moulin Rassart

Le moulin Rassart

Une fois sur la placette, restez sur le côté gauche, rue Joseph Jadot. Après une centaine de mètres, empruntez sur la gauche, un chemin ascendant dont les premiers mètres sont pavés. Vous rejoignez le plateau où vous verrez Orp-le-Petit en contrebas sur la droite et la réserve naturelle des caves Paheau sur la gauche. une fois sur la route bétonnée, suivez-la à main droite en ignorant les routes adjacentes. Vous entrez dans Petit Hallet. Continuez dans la rue Joseph Triffaux qui vous amène sur la place communale, poursuivez sur la route Constant Deville. Après +/– 200 mètres, ignorez un chemin sur la droite et poursuivez jusqu’au croisement en patte d’oie où vous tournez à droite dans la rue du Moulin Rassart. Vous passez à côté du moulin puis traversez le ry Henry Fontaine vers un sentier en terre qui monte et finit par rejoindre une route. Traversez-la et continuez le long du chemin. Après +/– 500 mètres, virez à droite, presque en épingle à cheveux, dans un chemin qui descend pour rejoindre l’église.

3.Du point 2 au point 3 (2,8 km): Le vallon du ry Henry Fontaine

Le vallon du ry Henry Fontaine

Passez devant l’église avant de pratiquer un large gauche/droite pour suivre la rue Saint-Lambert. À la bifurcation, prenez à gauche. Tournez à droite pour emprunter la rue du Milieu. Vous repassez le ruisseau avant de retrouver la place communale. Après avoir pu observer, sur votre droite, la jolie vue sur le vallon du Ry Henry Fontaine, vous repassez le ruisseau avant de retrouver la place communale. Reprenez à gauche la rue Joseph Triffaux. Après 300 mètres, à la fourche, restez sur le côté gauche, sur une petite route asphaltée annoncée sans issue. Après quelques mètres, ignorez la rue privée sur la gauche et continuez tout droit au milieu des prairies. Après la maison, vous retrouvez un sentier. Le bâtiment blanc que vous apercevez sur votre gauche est l’ancien moulin de la Caïade. Ignorez le sentier sur la droite. Après +/– 700 mètres, le chemin s’élargit et longe un ruisseau. Passez à proximité des terrains de foot, à gauche, et rejoignez une route. Traversez et continuez tout droit dans la rue de la Grande Ferme. Après +/-250 mètres, empruntez le pont sur la gauche. Directement après, reprenez à droite une petite rue asphaltée au long du ruisseau. À la première opportunité, retraversez l’eau via le pont des Chats qui vous mène à l’entrée de la ferme.

4.Du point 3 au point 4 (2,3 km): La grande ferme

Traversez le cours d’eau à hauteur du pont du Mouchon et continuez tout droit Place Albert Dupont. À la rue principale, tournez à gauche et restez sur le trottoir de gauche.

Engagez-vous dans le rond-point par la gauche pour emprunter la rue de Jandrain. Après +/-200 mètres, traversez pour emprunter le chemin qui part en biseau sur la droite, en montant légèrement. 150 mètres plus loin, ignorez un chemin qui part sur la droite et continuez votre progression sur un peu plus d’un kilomètre jusqu’à un plateau entouré de champs. À la bifurcation, tournez à droite dans un chemin de campagne bétonné qui descend pour retrouver le RAVeL où vous passez sous le vieux pont.

5.Du point 4 au point 5 (1,9 km): la réserve naturelle du Paradis

La réserve naturelle du Paradis

Une fois passé sous le pont, le chemin peut être quelque peu boueux, empruntez un pont en béton pour enjamber la petite Gette. Des pavés vous ramènent à la route. Vous êtes au hameau de Jauche-la-Marne face à son vieux moulin et de sa superbe ferme, plus bas sur la route. Traversez et continuez le chemin caillouteux en direction du plateau. Au croisement, prenez à droite une route bétonnée. Après environ un kilomètre, le béton fait place aux pavés et vous entrez dans une zone plus boisée. Sur la droite, vous devinez un étang qui n’est autre que la réserve naturelle du Paradis, une ancienne carrière de craie de 3 hectares, zone de grande biodiversité.

6.Du point 5 au point de départ D (1,7 km): Orp-Le-Petit

Orp-le-Petit

Continuez sur le chemin asphalté, vous entrez dans Orp-le-Petit. Au carrefour, continuez tout droit sur un chemin qui descend entre deux murs. Passez sous le RAVeL puis pratiquez un demi-tour pour le rejoindre et l’emprunter à main droite. Plus loin sur la gauche, vous passez à l’arrière de l’ancienne gare d’Orp, faite de bâtiments désaffectés. Arrivé dans la rue de la Station, traversez afin de continuer sur le RAVeL sur la droite. Après +/– 300 mètres, vous quittez le RAVeL par la droite pour rejoindre la route. Tournez ensuite à droite pour prendre le sentier qui passe en dessous du RAVeL par un tunnel. Traversez la petite Gette par la passerelle pour continuer tout droit sur un sentier bétonné le long de clôtures. Une fois sur la route, suivez-la à main droite et 150 mètres plus loin, prenez à gauche dans la rue Chauffour. À la première opportunité, tournez à droite. Dépassez la bibliothèque à main gauche et empruntez le chemin bétonné à droite qui se faufile entre les maisons portant les °45-43. Il vous ramène devant le monument aux morts sur la place du XIeDragon français, point de départ de la randonnée.