Les moulins à eau et les belles fermes le long de la petite Gette

La deuxième balade de notre série d’été, que nous vous proposons avec la complicité de Nathalie Demain, auteure de l’ouvrage 21 itinéraires en boucle au fil de l’histoire et du patrimoine , nous emmène dans la campagne d’Orp-le-Grand, dans la vallée de la Petite Gette. "J’ai choisi ce parcours parce qu’il est très bucolique, explique l’auteure, de Céroux-Mousty. Dès le départ, l’église Saints-Martin-et-Adèle, faite de pierres de Gobertange, en met plein la vue au promeneur. Le parcours a ensuite la richesse d’être varié, il y a un côté intimiste à la balade et un côté historique intéressant compte tenu du patrimoine des bâtis. Il y a plein de jolies choses à voircomme le château Rose, de superbes fermes et des anciens moulins à eau. Des panneaux didactiques vous en diront plus tout au long de la balade. J’ai eu un coup de cœur pour le hameau de Petit Hallet dans la vallée du ry Henri Fontaine: une perle de beauté nichée dans un creux de verdure où un ruisseau serpente dans les prairies. Espérons que le projet de lotissement à l’étude ne vienne pas trop dénaturer ce petit coin de paradis."