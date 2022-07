Des panneaux photovoltaïques aux Ptites Lybélules à Orp-Jauche

"Orp-Jauche est l’une des premières Communes du Brabant wallon à avoir adhéré au plan énergie-climat, peut-être avec Ottignies-Louvain-la-Neuve, et maintenant presque tout le monde le fait , a introduit Hugues Ghenne (UP), le bourgmestre. Nous recevons plusieurs avantages, notamment des subsides dans le cadre du plan Ureba. Des débats ont lieu concernant l’énergie éolienne, le nucléaire, le charbon, etc. Tout le monde peut avoir son avis, mais personne ne s’oppose aux énergies photovoltaïques et il faut bien avancer. C’est l’objectif de ce marché public. Ce n’est pas évident en ce moment, car tout le monde veut des panneaux. Cela prend donc du temps. Il a d’ailleurs fallu relancer un marché pour la maison communale et nous avons décidé d’ajouter le bâtiment de la rue Brigadier Laurent Mélard."