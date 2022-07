Place aux artistes… dans un habitat groupé

"Le centre culturel a proposé à Jean-Yves Picalausa de donner un concert dans le cadre de Place aux artistes. Il a accepté et leur a dit que j’habitais juste à côté , explique Benjamin Hubin. Ils ont répondu que c’était une super-opportunité."

Dans l’habitat groupé, les spectateurs auront droit au concert Si t’es mon pote de Jean-Yves Picalausa (18h30), suivi du spectacle de Benjamin Hubin (19h30) et de stand-up chanté pour clôturer la soirée avec Lorenzo Deux (20h).

"Notre volonté est de recevoir des événements culturels chez nous , poursuit le Jauchois. Je suis arrivé dans l’habitat groupé il y a deux ans et je suis très investi dans la culture et les spectacles de rue. Vu le bel espace que nous avons, on souhaite organiser plusieurs concerts et spectacles. Notre jauge est d’une centaine de personnes, mais je pense qu’on attirera une grosse cinquantaine de spectateurs."

Pourtant, avec ses colocataires, il est allé à la rencontre des habitants de Jauche. "Nous sommes allés sonner aux portes pour discuter avec les gens et leur proposer d’assister à l’événement. Mais je dirais que seulement 5% viennent vraiment, malgré notre démarche. Ils doivent d’abord oser franchir le pas de la porte. On est sur de petits événements, très locaux, ce n’est pas facile de les attirer. Il faut les habituer pour qu’ils viennent régulièrement."

Ce mardi, la Marche des philosophes organisée par le Centre culturel du Brabant wallon (lire ci-dessous) faisait d’ailleurs escale dans leur jardin. La première d’une série de douze représentations. Mais ce dimanche, ce sera encore plus spécial pour Benjamin Hubin. "C’est sûr que je suis très content de montrer mon spectacle ici. Ce sera la cinquième fois que je le joue. On a déjà tout nettoyé pour que la scène soit prête. Et puis tout ça s’inscrit dans une dynamique collective très agréable."

Toute la programmation de la version orp-jauchoise de Place aux artistes ne se résumera pas à ces trois concerts. Le samedi, un concert-apéro "en fanfare" est en effet prévu au Jardin Malevé, alors que le dimanche, un premier concert aura lieu à 14h à la salle de l’Entité La Famille Handeldron et un autre concert de musique classique sera donné à l’église de Marilles. Six rendez-vous donc, dans quatre lieux différents.

www.culturejodoigne.be.