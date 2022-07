Orp-Jauche: les travaux ont commencé sur la Petite Gette pour laconstruction d’une zone d’expansion des crues

Pour protéger la commune, ce ne sont pas moins de 300000 mètres cubes d’eau et de boue qui doivent être retenues en amont. "On a étudié la création de bassins-versants, où il y a des zones de ruissellements (sans cours d’eau). Et le deuxième point concerne la gestion des cours d’eau. Trois points stratégiques ont été identifiés pour la construction de bassins d’orages. L’un sur la Petite Gette, le deuxième sur le Ry des Corées et le dernier sur le Pissaumont, à Jandrain."

Le dossier le plus abouti, c’est celui sur la Petite Gette. La Province du Brabant wallon a bien avancé, à tel point qu’après avoir obtenu les permis et négocié avec les particuliers pour occuper les terres (une mission déléguée à inBW), les travaux ont déjà commencé le 21 mars. "Marc Bastin (député provincial) avait promis qu’il ferait le nécessaire et il a tenu parole. Avec cette zone de rétention, 32700 mètres cubes d’eau ne se déverseront pas dans les villages d’Orp. Il protégera en effet Jauche, tout Orp et même Hélécine."

Le député provincial précise les modalités: "Il s’agira d’une zone d’expansion de crues, c’est ce qui est préconisé aux abords d’un cours d’eau. On identifie la zone en fonction du relief naturel du sol et on la réalise à l’endroit où la vallée est la plus encaissée possible. Pour avoir un ouvrage d’art le moins important à mettre en place, on crée une digue de 3, 4 ou jusqu’à 5 mètres de haut sur le cours d’eau. Puis au niveau du cours d’eau, on met une vanne qu’on laisse ouverte en permanence, mais que l’on peut réguler lorsqu’il y a des risques d’inondations."

L’ouvrage en question, une grosse structure en béton, sera normalement posé entre la fin du mois d’août et début septembre. "Ensuite, il faudra réaliser la digue de part et d’autre. La zone d’expansion devrait être opérationnelle au plus tard pour la fin de l’année" , précise Marc Bastin. Coût de l’opération, 440000 euros.

Le chantier sur le Ry des Corées (Jauche) devrait, lui, être entamé dans le courant de l’année 2023. Et ensuite seulement celui sur le Pissaumont.

"Nous allons aussi devoir agrandir la zone d’immersion de la rue Vannier, à Noduwez, indique Hugues Ghenne, le bourgmestre d’Orp-Jauche. Le bassin a bien fonctionné pendant six ans. Mais en 2021, quand les conditions étaient particulières avec les terres gorgées d’eau, ce bassin ne se vidait plus. Du coup, il ne parvenait plus à recevoir des eaux supplémentaires."

L’idée est donc de le faire passer d’une capacité de 4000 à 15000 mètres cubes.

Le bourgmestre ajoute qu’une réflexion est en cours pour la réalisation de cinq zones de retenue sur les petits bassins-versants.