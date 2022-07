La Commune d’Orp-Jauche «championne des économies»

"Nous avons un boni de 10718€ à l’exercice ordinaire , a-t-il indiqué. Mais ça dépendra évidemment de ce qu’on nous impose au niveau de l’indexation. Lors de la réunion avec Belfius, l’experte de la banque nous a expliqué qu’à Orp-Jauche, nous sommes les champions des économies. On ne dépenserait pas d’argent de manière inutile à l’ordinaire. C’est ce qui nous caractérise par rapport aux autres Communes de notre taille. Ce qui nous permet de financer nos projets extraordinaires."

Le bourgmestre en a profité pour saluer le travail de la directrice générale, qui valorise le personnel. "Il faut faire des choix au niveau du recrutement du personnel, ne pas se tromper. Puis il y a le management et tout le mérite en revient à la directrice générale."

Avec ces nouveaux chiffres, le boni général s’élève désormais à 277000€. "Il y a une dépense qui interpelle. Le prix total du carburant pour les véhicules augmente de 30000€. Nous n’avons pourtant pas tellement de véhicules et ils sont utilisés de manière adaptée. Mais malgré ces 30000€, notre budget tient toujours la route."

Tous les effets de la crise ne sont pas encore connus: "On aura peut-être des difficultés à un moment. Mais même si on devait être en négatif à l’exercice propre, la Région wallonne accepterait la situation vu le contexte international".

L’opposition a interpellé le collège sur l’acquisition de terrains à Jauche, rue du Bois. "C’est pour la construction d’un bassin d’orage , a répondu le bourgmestre. Un arrêté de police a été pris, avec l’accord tacite des gens, pour construire en extrême urgence un bassin d’orage sur un terrain qui ne nous appartenait pas." Avant donc cette acquisition prévue dans la modification budgétaire.

Participation citoyenne: «Le projet sera présenté l’année prochaine»

"Nous avons juste un regret concernant cette modification budgétaire, c’est le report du projet de participation citoyenne" , a ajouté Thérèse d’Udekem d’Acoz (Pacte), avant de voter contre le point, à l’instar des autres élus de l’opposition.

Pour Olivier Maroy (UP), ce retard s’explique simplement par le contexte, avec l’impossibilité de se réunir pendant des mois: "Le projet sera présenté l’année prochaine. Je comprends votre réaction, car il est en attente depuis deux ans. Mais on n’avait pas prévu la crise sanitaire. Et la participation citoyenne par visioconférence, ce n’est pas vraiment possible. La Commune a eu des dépenses supplémentaires liées au Covid, comme l’achat de masques et d’équipements pour le personnel. Mais le projet n’est pas abandonné. L’idée est de présenter un règlement au dernier trimestre de l’année, pour initier le processus avec un montant au budget 2023".