Orp-Jauche: on ne rasera pas l’église Notre-Dame d’Orp-le-Petit

L’avenir de l’église a été évoqué ce mardi au conseil communal, avec un montant de 100000€ dans la modification budgétaire 2022. "C’est pour de la maintenance, mais cet argent ne sera pas nécessairement utilisé. Notre majorité a eu de grandes discussions et nous souhaitons conserver l’église telle quelle. Cela coûte moins cher que de la raser. Et les gens ne veulent pas la voir disparaître, nous les avons écoutés." De plus, le chœur est classé au patrimoine, un argument supplémentaire.

L’argent prévu sera utilisé en cas d’urgence, si la situation devait encore se dégrader.

À l’heure actuelle, de petits travaux sont effectués pour éviter que les pigeons ne puissent entrer dans l’édifice. Les abords ont déjà été interdits lors de la fête d’Orp-le-Petit, pour éviter tout incident. "On va regarder ce qu’on peut faire à l’intérieur, pour la maintenir sous forme de chapelle. On prendra contact prochainement avec la Région pour voir si un permis est nécessaire."

Pour Nathalie Xhonneux (Pacte), maintenir ce bâtiment risque d’engendrer des coûts année après année. "Il faudra investir chaque année pour le conserver, vu son état." Ce qu’a infirmé le bourgmestre, car les pilastres en fer sont en bon état. Une opération de maintenance sera nécessaire et non plusieurs.

Une décision qui ne fait toutefois pas l’unanimité. "On va dire qu’une majorité d’élus de la majorité s’est exprimée en faveur de cette option..." , a commenté Olivier Maroy.

Dans le budget 2020, une enveloppe de 300000€ avait été prévue pour détruire la partie de l’église qui n’était pas classée. La réaffectation du site ne semblait pas non plus rencontrer une adhésion générale et des débats ont eu lieu au sein des nouveaux membres du groupe Union Politique (majorité), après les élections, pour aboutir à de nouvelles conclusions: il faut conserver l’église d’Orp-le-Petit.