Orp-Jauche: les accueillants de l’extrascolaire sont désormais diplômés

Ces accueillants n’ont pas forcément suivi un cursus spécifique. C’est ce qui a motivé l’ONE à les inciter à se former. Dans les trois ans après leur engagement, ils doivent réaliser une formation de 100 heures. Ce moment d’apprentissage a été subventionné par l’Agence locale pour l’emploi d’Orp-Jauche, en collaboration avec l’échevinat de l’accueil temps libre de Maud Stordeur.

Et ce lundi, c’était la remise des diplômes. "Durant la formation, ils ont dû animer des jeux et les présenter au groupe, puis rendre aussi un travail de fin d’année, en créant leur propre projet" , précise Jennifer Meremans.

Peda Yoga, parcours d’artistes, atelier cuisine, développement psychomoteur des enfants avec des origamis ou encore des "coussins de l’amitié": les participants ont fait preuve de beaucoup de créativité. "On a commencé le cursus avec dix accueillants, qui provenaient des écoles communales d’Orp-Jauche et d’une école libre. Il y avait aussi un Jodoignois, car l’ALE est présente sur les deux communes."

Seule une personne a été contrainte d’abandonner, en raison de son déménagement à l’étranger. "Les cours se déroulaient tous les lundis, pendant la journée, et étaient divisés en plusieurs modules: les besoins de l’enfant, le jeu et la coopération, la communication, les techniques créatives, les limites pour le respect de chacun, la concrétisation d’un projet, la sécurité et enfin les techniques d’évaluation, ainsi que le bilan de la formation de base."

Ce programme alternait donc la théorie, la technique et la créativité, pour finalement aboutir à un accueil extrascolaire de qualité.