Orp-Jauche: André Brasseur et beaucoup d’autres en concert, ce samedi 25 juin, sous le signe du social

"La cohésion sociale, résume Jacques Duchenne, c’est la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation. Ces disparités sont évidemment très différentes d’un endroit de Wallonie à l’autre et il est nécessaire d’adapter ses actions et ses projets de cohésion sociale aux particularités de sa commune. Chez nous, cela se réalise par le biais de rencontres dans un lieu convivial. C’est dans cet axe que s’inscrit la grande fête de ce samedi."

Ancien directeur de l’AMO Jodoigne, Jacques Duchenne s’est rendu compte que les liens sociaux se sont distendus pendant la période de la crise sanitaire: "Ces liens sont en train de se retisser, particulièrement avec les personnes isolées. Cela fait du bien, et nos activités jusqu’en 2025 se poursuivront en ce sens, que ce soit via l’action en faveur de ces personnes fragilisées, via l’action plan canicule durant l’été ou grand froid durant l’hiver, ou encore en favorisant la mobilité ou en luttant contre la fracture numérique."

Mais revenons à la Fête de la musique. De 12h30 à 20h30, les talents locaux monteront sur scène: Vincent Mottoulle et Émilien Sanou, Hugo Kruysh, le groupe Stavanger, Joëlle et Dave Stevens, Jean-Michel Lafontaine, le groupe Sandmen, John' Friends, Les Tchat’s, Sylvie Line, Elodie Josquin, Lemon Road, Frédéric Grandville, sans oublier les Fanfares d’Orp. La soirée festive débutera à 21h avec le groupe Purple Years, qui fera vibrer le hall communal aux sons de la musique de Deep Purple.

À noter: la fête sera également familiale puisque des animations et des jeux pour enfants et jeunes sont au programme.

Samedi 25 juin, hall communal d’Orp-Jauche. Entrée gratuite. Petite restauration prévue.