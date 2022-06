Orp-Jauche: on n’entre plus à l’administration communale que si l’on a pris rendez-vous

"Nous avons encore évalué le dispositif ce lundi et il fonctionne très bien , réagit Hugues Ghenne, le bourgmestre. La règle en vigueur, c’est de prendre rendez-vous car les gens perdent moins de temps. Que ce soit le personnel communal ou les citoyens. Sinon, on se retrouvait parfois avec une heure ou deux d’attente, le samedi matin notamment."

Le maïeur dit n’avoir reçu aucune plainte de la part de ses concitoyens sur le mode de fonctionnement. "Et lorsque nous organisons une permanence, sans rendez-vous, il n’y a d’ailleurs personne. Nous tâchons d’organiser les flux et les gens sont plutôt satisfaits."

«C’est beaucoup plus fluide»

En cas d’urgence, pour un document administratif avant un départ en vacances par exemple, le rendez-vous peut être intercalé, afin de contenter tout le monde. "On ne refuse jamais quelqu’un. Les gens appellent et sont pris rapidement. C’est beaucoup plus fluide ainsi. Cela permet aussi au personnel de mieux s’organiser et d’éviter de se retrouver sous pression à certains moments."

Ce dispositif s’inscrit aussi dans une logique de rationalisation. "On a en effet rationalisé le personnel communal. Si vous comparez les effectifs dans le Brabant wallon, nous en avons moins que dans les autres communes. Mais ça ne pose pas de problème, d’après les évaluations effectuées."

Ce système répond correctement à la demande, estime Hugues Ghenne. "On est dans une société de l’immédiateté, donc les gens s’attendent à ce que tout le monde soit directement disponible, donc des critiques sont formulées. Mais vous verrez que les gens ne se plaignent pas de ne pas avoir été reçus à l’administration. Un mandataire ne fera jamais rien contre sa population."

«Confidentialité améliorée»

Il avance même "un autre avantage à ce dispositif: la confidentialité. Notamment quand il s’agit d’aller chercher un papier suite à un décès: il n’y a pas trop de monde autour de vous et l’on a davantage de temps pour expliquer sa situation" .