Terre-en vue propose des ateliers sur «la vie du sol»

Lola Richelle, conseillère et formatrice en santé des sols, animera cette activité, organisée par l’association basée à Gembloux. "Terre-en-vue est un mouvement citoyen qui facilite l’accès à la terre pour des porteurs de projets agro-écologiques sur le territoire wallon et bruxellois. L’ASBL soutient ainsi une agriculture nourricière et respectueuse de la qualité des sols et de l’environnement." Avec déjà quelques actions marquantes, depuis sa création il y a dix ans. "La coopérative a réuni plus de 5 millions d’euros auprès d’environ 3000 citoyens, afin d’acquérir plus de 100hectares de terres, au bénéfice de 32 projets agricoles. L’association collabore également avec des propriétaires privés et publics, afin de favoriser la mise à disposition de terres à des projets similaires."

Toutes les informations sur le rendez-vous de ce samedi: www.terre-en-vue.be/